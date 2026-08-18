В Таганроге СКР проверяет обстоятельства нападения на подростка
Следственный комитет России организовал доследственную проверку по факту избиения несовершеннолетнего в Таганроге. Инцидент произошел в районе Северной площади. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области
Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ
Как сообщили в ведомстве, в ходе мониторинга СМИ была выявлена публикация о том, что группа подростков избила несовершеннолетнего. Очевидец зафиксировал происходящее на видео и сообщил о случившемся в правоохранительные органы.
Проверка проводится следственным отделом по Таганрогу по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство».
В рамках проверочных мероприятий следователи намерены установить все обстоятельства инцидента, выявить личности участников конфликта, а также выяснить причины и мотивы их действий.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.