На Дону на молодежные проекты направят 5,3 млрд рублей

В 2026 году на выполнение нацпроекта «Молодежь и дети» направят 5,3 млрд руб. (из них 4,5 млрд — средства федерального бюджета). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона по итогам заседания совета при полпреде Президента РФ в ЮФО Владимире Устинове и участим губернатора Юрия Слюсаря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Работа ведется по трем основным проектам: «Все лучшее — детям», «Педагоги и наставники» и «Профессионалитет».

Так, в рамках проекта «Все лучшее — детям» в Батайске строят школу на 1340 мест с аграрно-технологическим профилем (готовность — 66%, ввод запланирован на 2027 год, объем финансирования — 1,8 млрд руб.). В 2025 году в регионе капитально отремонтировали и оборудовали 10 школ. Сейчас ведутся работы еще в пяти зданиях — часть из них откроют в этом году, остальные — в 2027-м.

Продолжается оснащение учебных заведений. До конца августа технику для уроков физики, музыки и ИЗО поставят в 1047 школ.

По направлению «Педагоги и наставники» в образовательных организациях работают более 1,4 тыс. советников, 22 тыс. классных руководителей и 3 тыс. кураторов — всем им положены дополнительные выплаты. При этом в регионе сохраняется дефицит кадров: до 2030 года потребуется более 1,2 тыс. учителей.

По проекту «Профессионалитет» в 2025 году в регионе открыт кластер «Транспортная отрасль». В этом году открываются еще три: по информационным технологиям, машиностроению и сельскому хозяйству.

Наталья Белоштейн