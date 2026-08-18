Суд отказался исключить данные о нарушениях из заключения по «Волгонефти-239»

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Темрюкского районного суда по административному делу, связанному с заключением Ространснадзора о крушении танкера «Волгонефть-239». Судебная коллегия по административным делам не нашла оснований для пересмотра выводов первой инстанции. Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения, определение вступило в законную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Разбирательство связано с аварией 15 декабря 2024 года. В этот день в штормовых условиях в южной части Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Корпуса обоих судов разломились. После происшествия произошел разлив нефтепродуктов и выброс мазута на береговую линию Краснодарского края, Республики Крым, Севастополя и Запорожской области. В связи с последствиями аварии вводились режимы чрезвычайной ситуации регионального и федерального уровней.

После крушения межведомственная комиссия Межрегионального территориального управления Ространснадзора по Южному федеральному округу провела расследование аварийного случая. По его итогам комиссия утвердила заключение с выводами об обстоятельствах произошедшего.

С отдельными положениями документа не согласился исполнявший обязанности капитана морского порта Кавказ. Он обратился в суд, потребовав признать необоснованным включение в заключение сведений о неправомерности его действий или бездействия. Кроме того, заявитель просил обязать Ространснадзор исключить эти сведения из текста документа.

Темрюкский районный суд отказал в удовлетворении административного иска. Первая инстанция пришла к выводу, что заключение межведомственной комиссии соответствует требованиям действующего законодательства и обстоятельствам аварии.

Заявитель обжаловал это решение в Краснодарском краевом суде. Судебная коллегия по административным делам рассмотрела материалы дела и доводы апелляционной жалобы.

Краевой суд согласился с выводами Темрюкского районного суда и признал решение первой инстанции обоснованным. Оснований для его отмены или изменения судебная коллегия не установила. Решение районного суда оставили без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Мария Удовик