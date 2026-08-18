РСТ: турпоток в Анапу вырастет не менее чем на 50% к концу 2026 года

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) прогнозируют, что по итогам 2026 года турпоток в Анапу вырастет не менее чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил член правления РСТ, гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По его словам, Анапа остается единственным курортным городом на Черном море, демонстрирующим положительную динамику. В июне рост турпотока достигал 100% год к году, в августе ожидается увеличение примерно на 50%.

При этом показатель все еще будет ниже уровня 2024 года, когда курорт принял около 5,5 млн туристов. По оценке Ромашкина, по итогам 2026 года Анапа может принять 3,7–4 млн человек.

С начала лета на курортах Краснодарского края, по данным региональных властей, отдохнули 3,5 млн человек. К середине июля Анапу посетили более 830 тыс. туристов.

Росту спроса на курорт, в частности, способствовали открытие купального сезона и относительно доступные цены. По словам Сергея Ромашкина, с начала лета стоимость отдыха в Анапе выросла на 5–6%, однако затем цены стабилизировались, а в отдельных объектах снизились на 2–3%.

Анна Гречко