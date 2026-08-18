На Дону общая сумма налоговых вычетов за спорт превысила 141 млн рублей

По итогам 2024 года правом на социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги воспользовались более 4,4 тыс. жителей Ростовской области. Общая сумма возвращенных средств достигла порядка 141 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Мера поддержки позволяет частично компенсировать расходы на покупку абонементов и оплату тренировок. Так, с 2022 года число жителей региона, оформивших вычет, выросло на 51%.

Право на возврат средств имеют плательщики налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Вычет можно оформить за оплаченные занятия спортом — как за себя, так и за своих детей (в том числе усыновленных). Важное условие: услуги должны быть оказаны организациями или индивидуальными предпринимателями, включенными в официальный реестр Минспорта России.

Наталья Белоштейн