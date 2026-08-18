Цены препаратов для прерывания беременности на Кубани составляют 4–5 тыс. рублей

В Краснодарском крае средняя цена на медикаментозное прерывание беременности варьируется от 4,2 до 5,8 тыс. руб. в зависимости от производителя и схемы применения. Такие данные следуют из мониторинга предложений онлайн-аптек и аптечных агрегаторов с возможностью самовывоза или доставки в регионе, которые проанализировал «Ъ-Кубань».

Наиболее востребованные препараты — «Мифепристон» и «Мизопростол». Упаковка «Мифепристона» (3 таблетки по 200 мг) в аптеках региона стоит от 1,8 до 3,2 тыс. руб. «Мизопростол» (4 таблетки по 200 мкг) обойдется в 1,4–2,1 тыс. руб. Комбинированный набор из двух препаратов в среднем стоит 4,2–5,8 тыс. руб.

Эксперты отмечают, что цены на препараты для медикаментозного аборта в Краснодарском крае на 15–20% ниже среднероссийских показателей. Это связано с наличием местных производителей и развитой логистикой поставок.

При этом специалисты подчеркивают, что медикаментозное прерывание беременности возможно только на ранних сроках (до 7 недель) и исключительно под контролем врача. Самостоятельное применение препаратов может привести к серьезным осложнениям.

Тат Гаспарян