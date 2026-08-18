Суд увеличил испытательный срок виновнику ДТП с двумя погибшими на Кубани

Краснодарский краевой суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Олега Маковецкого, признанного виновным в ДТП, в результате которого погибли два человека. Суд изменил приговор Тбилисского районного суда в части испытательного срока, увеличив его с двух до четырех лет. В остальной части судебный акт оставили без изменений. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

ДТП произошло в сентябре 2025 года на автодороге Темрюк—Краснодар—Кропоткин. Фигурант дела управлял автомобилем Hyundai Santa Fe и начал обгон попутного транспортного средства. Для выполнения маневра он выехал на полосу встречного движения.

Завершить обгон безопасно водитель не успел. Он съехал на обочину, однако избежать столкновения с автомобилем Suzuki SX4, который двигался навстречу, не удалось. В результате аварии водитель Suzuki SX4 и его пассажир погибли на месте.

Тбилисский районный суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). При назначении наказания суд учел обстоятельства, смягчающие ответственность. В частности, у подсудимого на иждивении находятся малолетние дети, он признал вину и раскаялся в содеянном.

Также суд принял во внимание добровольную компенсацию причиненного потерпевшим вреда. Обвиняемый выплатил 7 млн руб. Кроме того, он добровольно оказал родственникам погибших материальную помощь в размере 300 тыс. руб. на организацию похорон.

По приговору Тбилисского районного суда фигуранту дела назначили два года шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Дополнительно суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

С апелляционным представлением на приговор обратился участник процесса. Краснодарский краевой суд пересмотрел материалы дела и увеличил испытательный срок с двух до четырех лет. При этом назначенное условное наказание и лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, оставили без изменений.

После рассмотрения дела апелляционной инстанцией приговор вступил в законную силу.

Мария Удовик