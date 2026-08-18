На Дону стоимость препаратов для медикаментозного аборта составила 3–5 тысяч

В Ростовской области стоимость препаратов, применяемых для медикаментозного прерывания беременности в среднем составляет около 3–5 тыс. руб., согласно данным онлайн-аптек и аптечных агрегаторов, которые проанализировал «Ъ-Ростов». Речь идет о лекарствах на основе мифепристона и мизопростола, которые относятся к рецептурным препаратам и должны применяться только по назначению врача и под медицинским наблюдением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

По данным онлайн-каталогов аптек с возможностью бронирования в Ростове-на-Дону и других городах региона, препараты с мифепристоном чаще всего предлагаются по цене от 1,5 тыс. до 3,5 тыс. руб. за упаковку. В отдельных аптеках стоимость может быть выше — до 4 тыс. руб. и более, в зависимости от производителя, дозировки, количества таблеток и наличия товара в конкретной сети.

Препараты на основе мизопростола в онлайн-аптеках Ростовской области стоят в среднем от 800 руб. до 2 тыс. руб. При этом часть позиций отображается как временно отсутствующая в продаже или доступная только под заказ. Некоторые аптечные сервисы указывают, что препарат можно забронировать онлайн, но получить его возможно только в аптеке при предъявлении рецепта.

Таким образом, минимальная стоимость набора препаратов, которые могут использоваться в схеме медикаментозного прерывания беременности, начинается примерно от 2,5–3 тыс. руб. Средний чек по доступным предложениям составляет около 4 тыс. руб. При покупке более дорогих препаратов или при ограниченном наличии в ближайших аптеках расходы могут достигать 5–6 тыс. руб.

Аптечная цена лекарств при этом не отражает полной стоимости медицинской услуги. Медикаментозное прерывание беременности проводится после консультации врача и обследования. В частных клиниках итоговая стоимость обычно включает прием гинеколога, УЗИ, необходимые анализы, сами препараты и последующий контроль состояния пациентки. Поэтому общая сумма может быть значительно выше стоимости лекарств в аптеке.

В онлайн-аптеках Ростовской области препараты этой группы, как правило, сопровождаются пометками о рецептурном отпуске и необходимости консультации специалиста. Самостоятельное применение таких лекарств может быть опасно для здоровья. Врачи указывают на риски осложнений при наличии противопоказаний, внематочной беременности, нарушений свертываемости крови, воспалительных заболеваний и других состояний.

На итоговую стоимость также влияет география покупки. В Ростове-на-Дону выбор предложений в онлайн-аптеках шире, тогда как в районных центрах часть препаратов может быть недоступна или поставляться под заказ. Из-за этого фактическая цена для покупателя может отличаться от указанной на аптечных агрегаторах.

Тат Гаспарян