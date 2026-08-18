Трамп назвал Ормузский пролив территорией США

Составлено ИИ-Ассистентъ

Дональд Трамп 13 июля 2026 года в Truth Social заявил о восстановлении морской блокады иранских портов и объявил США «стражами Ормузского пролива», с введением сбора в 20% от стоимости всех грузов, проходящих через пролив. Ранее, 13 июня 2026 года, Дональд Трамп уже объявлял о взятии Ормузского пролива под контроль США. До этого, 14 августа 2026 года, Дональд Трамп заявлял о намерении провозгласить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов после поражения Ирана.

В марте 2026 года Дональд Трамп отвергал обязанность США охранять Ормузский пролив, заявив, что пролив будет охраняться странами, которые его используют, и США могут оказать помощь, если их попросят. Он призывал страны, получающие нефть через Ормузский пролив, самостоятельно обеспечивать его безопасность. При этом еще 20 июня 2026 года Дональд Трамп допускал, что США могут сами ввести плату за проход через пролив, если не удастся заключить мирное соглашение с Ираном, обосновывая это возмещением расходов за услуги «ангела-хранителя».