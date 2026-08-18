Трамп назвал Ормузский пролив территорией США
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в Truth Social карту Ормузского пролива. Он подписал изображение словами «новая территория США».
Фото: Manuel Balce Ceneta / AP
На карте Ормузский пролив, находящийся между Ираном и Оманом, обведен кругом. Над изображением по-английски написано: «New U.S. Territory».
Ситуация в Ормузском проливе обострилась в июле — после прекращения действия мирного соглашения между Ираном и США. Иран объявил о закрытии морского коридора, а США начали блокаду иранских портов. 13 июля Иран заявил о полном контроле над проливом. Господин Трамп обещал объявить Ормузский пролив территорией США после победы над Ираном. Оман и Иран продолжают вести переговоры о возобновлении судоходства в проливе.
Подробности — в материале «Ъ» «Ормуз освободят под залог».
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Дональд Трамп 13 июля 2026 года в Truth Social заявил о восстановлении морской блокады иранских портов и объявил США «стражами Ормузского пролива», с введением сбора в 20% от стоимости всех грузов, проходящих через пролив. Ранее, 13 июня 2026 года, Дональд Трамп уже объявлял о взятии Ормузского пролива под контроль США. До этого, 14 августа 2026 года, Дональд Трамп заявлял о намерении провозгласить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов после поражения Ирана.
В марте 2026 года Дональд Трамп отвергал обязанность США охранять Ормузский пролив, заявив, что пролив будет охраняться странами, которые его используют, и США могут оказать помощь, если их попросят. Он призывал страны, получающие нефть через Ормузский пролив, самостоятельно обеспечивать его безопасность. При этом еще 20 июня 2026 года Дональд Трамп допускал, что США могут сами ввести плату за проход через пролив, если не удастся заключить мирное соглашение с Ираном, обосновывая это возмещением расходов за услуги «ангела-хранителя».