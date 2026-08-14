Трамп пообещал объявить Ормузский пролив территорией США после победы над Ираном

Составлено ИИ-Ассистентъ

В июле 2026 года президент США Дональд Трамп уже заявлял, что восстанавливает блокаду иранских портов и что Соединенные Штаты станут «хранителями Ормузского пролива», намереваясь получать 20% от стоимости проходящих через него торговых грузов, хотя на следующий день отказался от этого намерения. С 13 апреля по 18 июня 2026 года США уже вводили блокаду иранских портов, которую возобновили 14 июля того же года.

Иран, в свою очередь, 13 августа 2026 года заявлял о полном контроле над Ормузским проливом, утверждая, что ни одно коммерческое судно или нефтяной танкер не может безопасно пересечь пролив без его разрешения и надзора. При этом Тегеран неоднократно выдвигал условия для открытия морского коридора, включая снятие американской блокады с иранских портов, возмещение ущерба от боевых действий, снятие санкций и разморозку активов. За несколько дней до этого, 11 августа 2026 года, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи утверждал, что США должны изменить поведение и принять условия Ирана, иначе Ормузский пролив останется закрытым.

В августе 2026 года между США и Ираном велись переговоры по Ормузскому проливу, в которых, по мнению обозревателей, присутствовало много проблем из-за угроз Дональда Трампа нанести новые удары по Ирану. 4 августа 2026 года Дональд Трамп сообщил, что США и Иран провели хорошие переговоры, и пролив будет открыт «очень скоро», либо Иран получит «очень сильный удар», после чего пролив откроется. Он также заявлял, что не позволит Ирану взимать плату за проход через пролив, поскольку США полностью контролируют ситуацию.