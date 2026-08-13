Иран заявил о полном контроле над Ормузским проливом

Ни одно коммерческое судно или нефтяной танкер не может безопасно пересечь Ормузский пролив без разрешения и надзора Ирана. Об этом заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Зольфагари, передает Mehr.

Ормузский пролив, как и прежде, остается под полным управлением и контролем Исламской Республики Иран, подчеркнул господин Зольфагари. Он добавил, что вооруженные силы Ирана следят за передвижениями США и Израиля в регионе.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США полностью контролируют Ормузский пролив. Иранская сторона, в свою очередь, выдвигала несколько условий для открытия морского коридора. Среди них — снятие американской блокады с иранских портов, возмещение ущерба от боевых действий, снятие санкций и разморозка активов.