Иран заявил о полном контроле над Ормузским проливом
Ни одно коммерческое судно или нефтяной танкер не может безопасно пересечь Ормузский пролив без разрешения и надзора Ирана. Об этом заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Зольфагари, передает Mehr.
Ормузский пролив, как и прежде, остается под полным управлением и контролем Исламской Республики Иран, подчеркнул господин Зольфагари. Он добавил, что вооруженные силы Ирана следят за передвижениями США и Израиля в регионе.
Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США полностью контролируют Ормузский пролив. Иранская сторона, в свою очередь, выдвигала несколько условий для открытия морского коридора. Среди них — снятие американской блокады с иранских портов, возмещение ущерба от боевых действий, снятие санкций и разморозка активов.
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18 апреля 2026 года официальный представитель центрального штаба иранского военного командования Эбрахим Зольфагари объявил о восстановлении режима контроля над Ормузским проливом, возложив ответственность за продолжение иранской блокады на США. Это произошло после того, как решение Тегерана разблокировать Ормузский пролив, объявленное 17 апреля после согласования прекращения огня между Израилем и Ливаном, продержалось всего сутки.
Иран ранее, 22 марта 2026 года, ограничил проход по Ормузскому проливу в ответ на атаки со стороны США и Израиля. Тогда президент США Дональд Трамп поставил Тегерану ультиматум, требуя разблокировать морской коридор в течение 48 часов, иначе американские вооруженные силы начнут уничтожать электростанции в Иране. В тот период американские ВМС также собирались начать сопровождение торговых судов в проливе.
В июне 2026 года Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявлял, что безопасный проход через Ормузский пролив возможен только по маршрутам, официально утвержденным иранскими властями, назвав любые альтернативные маршруты неприемлемыми. 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, одним из пунктов которого было открытие Ормузского пролива.