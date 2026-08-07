Ормуз освободят под залог

Власти Ирана готовы обеспечить свободный проход коммерческих судов через Ормузский пролив, заблокированный с начала войны. Взамен Тегеран требует снять с его экономики американские санкции. Не исключено, что такая увязка будет элементом более стабильного соглашения, переговоры по которому, как ожидается, должны начаться после заключения временной, 60-дневной сделки о работе Ормуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торговые суда в Ормузском проливе (август 2026 года)

Фото: Stringer / Reuters Торговые суда в Ормузском проливе (август 2026 года)

Фото: Stringer / Reuters

Власти Ирана начали требовать отмены американских санкций в обмен на согласие на беспрепятственный проход коммерческих судов через Ормузский пролив. Об этом сообщили источники эмиратского издания The National. Эти условия могут стать частью более широкого мирного соглашения, к разработке которого США и Иран, вероятно, приступят после оформления временной, 60-дневной сделки по регулированию транзита в Ормузе.

«Достижение временного соглашения с Оманом по Ормузскому проливу позволит США вернуться за стол переговоров, где можно будет добиться успеха в вопросе финансов и санкций»,— пояснил собеседник The National.

США, скорее всего, начнут ослаблять санкции уже после заключения временного соглашения по Ормузу, утверждают источники газеты Financial Times, знакомые с ходом переговорного процесса.

По их словам, Соединенные Штаты как минимум намерены снять военно-морскую блокаду иранских портов и ослабить санкции против экспорта иранской нефти.

Некоторые символические шаги на пути ослабления санкций Вашингтон уже делает. Минфин США исключил 5 августа авиакомпанию Fly Baghdad из санкционного списка, куда она была внесена за транспортировку оружия, оперативников и финансовых средств Корпуса стражей исламской революции. Ведомство официально объяснило свое решение тем, что Fly Baghdad учла все выдвинутые к ней претензии.

Как добавил второй источник издания The National, переговоры по Ормузу, которые технически ведутся только между Ираном и Оманом, «привели к взаимопониманию по нескольким маршрутам входа и выхода из Ормузского пролива таким образом, чтобы обеспечить безопасность, стабильность и надежность транзитных операций, а также порядок их управления обеими сторонами».

«Каждый доступный маршрут въезда и выезда будет функционировать в рамках координационного механизма между двумя сторонами, без участия США»,— пояснил этот источник. Вместе с тем пакистанские посредники рассказали The National, что параллельно США и Иран корректируют заключенный 17 июля меморандум о взаимопонимании, который довольно туманно прописывал правила коммерческого судоходства в Ормузе.

Проект временного соглашения, касающегося пролива, предполагает, что торговые суда будут входить в Персидский залив через северный маршрут (иранские воды), а выходить — через южный (оманские воды).

Эти направления не будут облагаться тарифной платой и другими сервисными сборами в пользу Исламской Республики на время действия соглашения (60 дней), по данным AP. Однако Иран получит прямой контроль над частью трафика и, как ожидается, сможет вводить избирательные ограничения. А это почти наверняка не развеет объективные опасения ни у судоходных, ни у страховых компаний.

Вечером 6 августа президент США Дональд Трамп заявил, что лично участвует в переговорах с Ираном и считает, что они продвигаются хорошо. Он не исключил, что война на Ближнем Востоке, начатая 28 февраля с американо-израильской операции, может закончиться «очень скоро». Отдельно глава Белого дома повторил версию Центрального командования вооруженных сил США о том, что в настоящий момент Ормузский пролив остается открытым для всех коммерческих судов.

Выступая 6 августа, президент Ирана Масуд Пезешкиан признал, что санкционный режим оказал серьезное давление на иранскую национальную экономику, однако Исламская Республика пытается нивелировать последствия этого удара.

«Санкции — это реальность,— подчеркнул глава исполнительной власти.— Если мы не можем продавать нефть, у нас меньше иностранной валюты, и это создает проблемы. Мы должны найти способ сильнее и сильнее противодействовать этим проблемам. Мы, естественно, разрабатываем различные маршруты с нашими соседями, расширяем торговлю с ними и увеличиваем обменный курс». По словам господина Пезешкиана, за последнее время отношения Тегерана с соседними государствами стали гораздо лучше, чем это было до начала войны.

Нил Кербелов