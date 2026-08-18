Сборы первоклассника в 2026 году обойдутся ростовчанам в 19–36 тысяч рублей

В Ростовской области базовый набор школьника к началу учебного года стоит в среднем от 19 тыс. до 36 тыс. руб. Такие расчеты следуют из мониторинга цен в крупных онлайн-магазинах и маркетплейсах с доставкой в регион, которые проанализировал «Ъ-Ростов». В минимальную корзину вошли канцелярские товары, рюкзак, школьная и спортивная форма, а также обувь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Самая доступная часть школьных расходов — канцелярия. Базовый комплект из тетрадей, дневника, ручек, простых и цветных карандашей, ластика, линейки, пенала, альбома, цветной бумаги, картона, красок, кистей и пластилина в онлайн-магазинах можно собрать за 2,5–5 тыс. руб. Если школа требует дополнительные папки, обложки, наборы для труда, счетные палочки или более дорогой пенал, сумма увеличивается до 6–7 тыс. руб.

Рюкзак или ранец для младших классов стоит от 1,5 тыс. руб. Самые популярные модели с жесткой спинкой и несколькими отделениями продаются в диапазоне 3–6 тыс. руб., ортопедические ранцы — до 8–10 тыс. руб. Для учеников средних и старших классов рюкзак можно найти дешевле — от 1,2 тыс. руб., однако более прочные модели также стоят около 3–5 тыс. руб.

Основная часть расходов приходится на одежду. Комплект для мальчика — брюки, две рубашки, жилет или пиджак — обойдется примерно в 6–13 тыс. руб. Набор для девочки — юбка или брюки, сарафан либо жакет и две блузки — стоит 7–15 тыс. руб. Итоговая сумма зависит от требований школы к цвету и фасону формы: чем строже регламент, тем меньше выбор недорогих вариантов.

Школьная обувь в онлайн-магазинах стоит от 2 тыс. до 6 тыс. руб. за пару. При необходимости покупки сменной обуви расходы увеличиваются еще на 1,5–4 тыс. руб. Спортивная форма — футболка, брюки или шорты, спортивный костюм — обойдется минимум в 2–5 тыс. руб. Кроссовки стоят еще 2–6 тыс. руб. Таким образом, комплект для уроков физкультуры чаще всего обходится родителям в 5–10 тыс. руб.

Минимально собрать ребенка в школу в Ростовской области можно примерно за 19–22 тыс. руб., если выбирать самые недорогие товары и ограничиться одним комплектом формы и обуви. Более реалистичный вариант, с учетом нескольких рубашек или блузок, ранца среднего качества, сменной обуви и спортивного комплекта, составляет 28–36 тыс. руб.

Для первоклассников расходы обычно выше, поскольку родителям приходится покупать полный набор с нуля. Снизить итоговый чек позволяют акции и промокоды маркетплейсов, однако к концу августа недорогие позиции и ходовые размеры быстро заканчиваются.

Тат Гаспарян