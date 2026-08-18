Сочинский врач получил пять лет колонии за подделку судебно-медицинской экспертизы

Центральный районный суд Сочи признал бывшего руководителя отделения судебно-медицинской экспертизы Максима Соболевского виновным в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. По версии, получившей подтверждение в суде, врач подменил гистологические материалы одного умершего образцами другого, чтобы изменить выводы о причине смерти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Инцидент произошел в мае 2024 года. В сочинский морг доставили мужчину, погибшего после драки. Соболевский указал в материалах, что смерть наступила в результате острого нарушения мозгового кровообращения. При этом он исключил непосредственную причинную связь между травмами, полученными мужчиной во время драки, и наступлением смерти.

На следующий день в морг доставили тело другого мужчины, которому также был поставлен диагноз острого нарушения мозгового кровообращения. Суд установил, что Максим Соболевский использовал гистологический материал второго умершего при исследовании образцов первого. Это позволило сфальсифицировать результаты исследования и сформировать заключение о ненасильственной причине смерти.

По выводам суда, действия врача были связаны не с ошибкой при проведении исследования, а с корыстной заинтересованностью. Он рассчитывал на денежное вознаграждение от лиц, которым было необходимо скрыть реальные обстоятельства смерти мужчины, погибшего после драки. Полученное в результате ложное заключение должно было повлиять на расследование уголовного дела и его дальнейший исход.

В суде фигурант дела утверждал, что произошла случайная ошибка и материалы умерших были перепутаны. Однако представленные доказательства не подтвердили эту версию. Суд признал бывшего руководителя отделения судмедэкспертизы виновным и назначил ему пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Дополнительно фигуранту дела запретили в течение двух лет заниматься экспертной деятельностью. После оглашения приговора его взяли под стражу прямо в зале суда.

Мария Удовик