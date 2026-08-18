Количество вакансий в туризме и общепите Краснодарского края сократилось на 18%

Число открытых позиций в индустрии гостеприимства Краснодарского края уменьшилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Падение спроса на персонал на Кубани оказалось более заметным, чем в среднем по России, где показатель составил 16%. При этом количество соискателей в этой отрасли в крае увеличилось на 34% при общероссийском росте числа резюме на 36%, пишет «Эксперт Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В соседних регионах спад выражен менее значительно: в Дагестане — 13%, в Ставропольском крае — 15%, в Ростовской области — 16%. Рост числа резюме в этих регионах при этом был выше — 38% в Дагестане и Ростовской области против 34% на Кубани.

Наиболее востребованными специалистами в сфере туризма, гостеприимства и общественного питания остаются повара, официанты, бармены, посудомойщики, менеджеры и администраторы ресторанов. Медианная заработная плата повара-универсала в Краснодаре за год выросла на 7% и достигла 75 тыс. руб., максимальные предложения составляют 120 тыс. руб. В Ростове-на-Дону повару предлагают в среднем 70 тыс. руб., в Ставрополе — 65 тыс. руб.

Алина Зорина