Жителя Краснодара будут судить за приготовление к теракту и госизмену

Заместитель прокурора Краснодарского края Игорь Бондар утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя Краснодара. Он обвиняется по нескольким статьям УК РФ, включая государственную измену, приготовление к террористическому акту, участие в деятельности террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконное приобретение взрывчатых веществ через интернет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Согласно версии следствия, 19 сентября 2025 года обвиняемый, находясь в Краснодаре, оказывал иную помощь иностранному государству и совершал действия, направленные на продолжение деятельности террористической организации. Он незаконно приобрел из тайниковой закладки самодельное взрывное устройство с целью подрыва автомобиля.

Преступная деятельность жителя Кубани была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Предварительное расследование проводилось следственным отделом УФСБ.

Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд. За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет либо пожизненного лишения свободы.

Алина Зорина