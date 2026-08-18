В Коломне после падения обломков БПЛА загорелись торговые павильоны

В подмосковной Коломне силы ПВО сегодня утром сбили беспилотник. После падения его обломков произошло возгорание торговых павильонов. Пожар уже потушен, сообщил глава городского округа Александр Гречищев.

Территория на месте ЧП временно перекрыта для транспорта и пешеходов. Повреждены шесть машин на парковке, остекление торгового комплекса и нескольких квартир в ближайших домах. Пострадал мужчина — он порезал ногу осколком стекла. «Поручил управляющей компании связаться с жителями, чьи квартиры получили повреждения, и выяснить, какая помощь требуется для восстановления остекления»,— добавил господин Гречищев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что ночью над областью сбили более 150 беспилотников. При атаке БПЛА в регионе загорелись многоквартирный дом и склад Wildberries. Пострадали три человека, в том числе 10-летний ребенок. СКР возбудил дело о теракте.