СКР возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Московский регион

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки беспилотников на Московский регион минувшей ночью. По той же статье УК РФ расследуется дело об атаке на Запорожскую область.

В ночь на 18 августа при атаке дронов в Подмосковье «пострадали три человека, в том числе несовершеннолетняя», уточнили в СКР. «Повреждения получили различные объекты гражданской инфраструктуры», — добавили в ведомстве.

В Запорожской области, как сообщали местные власти, БПЛА ударил рядом с остановкой общественного транспорта. Погиб один человек. Число пострадавших, по данным губернатора Евгения Балицкого, достигло 17.