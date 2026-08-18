Губернатор Воробьев: ночью над Московской областью сбили более 150 беспилотников

В ночь на 18 августа силы ПВО уничтожили над Московской областью более 150 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале.

По словам господина Воробьева, дроны сбивали в Богородском, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуево, Воскресенске, Ступино, Коломне и в Электростали. При атаке пострадали три человека, в том числе 10-летний ребенок. Девочку госпитализировали.

Всего прошедшей ночью над Россией уничтожили 791 беспилотник. Помимо Подмосковья, беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Рязанской, Воронежской, Владимирской, Волгоградской, Калужской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Тульской областями, а также над Крымом, Черным и Азовским морями.