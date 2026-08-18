В Подмосковье загорелись многоквартирный дом и склад Wildberries при атаке БПЛА

В нескольких городах Московской области произошли пожары во время ночной атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в Telegram.

В Павлово-Посадском округе в деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом. В самом Павловском Посаде загорелась кровля многоквартирного дома. Людей оттуда эвакуировали, никто не пострадал. Еще один пожар произошел в здании на улице 1 Мая — что там загорелось, господин Воробьев не уточнил.

В районе складского комплекса «Антант-парк» под Ногинском был атакован склад Wildberries. По информации губернатора, удар привел к возгоранию, которое пожарные уже локализовали. По предварительным данным, на объекте никто не пострадал. В RWB сообщили, что склад получил незначительные повреждения. «Обломки задели стену здания. Последствия оперативно ликвидированы... Товары не пострадали»,— сообщила пресс-служба компании.

В Коломне из-за обломков дрона произошел пожар в торговом павильоне в районе ТЦ «Глобус». На Советской площади города повреждены здания ЗАГСа, магазина и окна жилого дома.

В Ногинске загорелся гостевой дом. В Котельниках произошел пожар в строящемся ЖК. В Электростали были повреждены автомобиль и трансформаторная подстанция. В Раменском округе поврежден частный дом в СНТ «Раменье».

Губернатор сообщил о трех пострадавших. Среди них: 10-летняя девочка, которая получила ранение кисти при падении беспилотника на частный дом, 27-летний мужчина, получивший травму в Коломне, а также женщина из Богородского округа.