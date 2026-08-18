Парк «Краснодар» этим летом посетило вдвое больше гостей

В парке «Краснодар» количество гостей с начала лета 2026 года увеличилось в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост произошел за счет как местных жителей, так и внешних туристов. Такие данные приводит МТС на основе данных аналитической платформы «МТС Геоэффект».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

Согласно исследованиям платформы, впервые численность мужчин в качестве посетителей сравнялась с женщинами.

Удвоилось число людей, которые посещали парк более одного раза этим летом. Наибольшее количество посетителей парка — люди в возрасте от 35 до 44 лет. Чаще всего они приходят в парк с детьми. Наиболее многочисленная детская аудитория в «Краснодаре» — подростки от 10 до 15 лет. Преимущественно люди среднего возраста и старше посещали этим летом новые объекты Парка облаков. Самыми популярными с точки зрения цифровой активности стали локация «Грот», скульптурные композиции «Эмпатия» и «Мать Земля».

В целом у детей младшего возраста уже второй год наиболее популярное место для посещений — «Кроличья нора». Наибольшая часть подростков сосредоточена в зоне Спортпарка.

Российские туристы в парке максимально представлены жителями Москвы. После них по численности идут ростовские и ставропольские гости, которые приезжают сюда зачастую организованными группами на день. Наиболее многочисленная группа иностранных туристов представлена Китаем. При этом китайских гостей относительно прошлого лета стало больше в 2,5 раза. Значительная часть туристов также приезжает из Армении, Казахстана и Беларуси.

Как отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый, самый знаменитый парк страны для компании — зона пристального внимания и контроля за работой сети. В прошлом году компания зафиксировала туристический прирост в 1,5 раза. В этом году гостей стало еще больше. Территория парка все время расширяется, потоки туристов перемещаются в новые локации и за новыми впечатлениями, растет и меняется конфигурация нагрузки на сеть. Поэтому перед запуском новых локаций в парке компания установила дополнительные базовые станции.

Сергей Емельянов