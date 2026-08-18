Каждую третью посылку на Кубани оформляют и оплачивают онлайн

В Краснодарском крае в первом полугодии 2026 года порядка 34% всех посылок оформляется и оплачивается дистанционно — через личный кабинет или в мобильном приложении. Такие данные приводит «Почта России» по итогам первых шести месяцев этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Почты России» Фото: Пресс-служба «Почты России»

Как отметили в компании, доля посылок, оформленных онлайн, растет. Процедура занимает минимум времени, при этом 49 почтовых отделений в крае оснащены зонами самообслуживания с компьютером, весами и принтером, где пользователи самостоятельно подготавливают посылку или заказное письмо к отправке.

Сергей Емельянов