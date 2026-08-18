Количество отелей в Краснодаре за четыре месяца выросло на 3,3%

В Краснодаре с апреля по август 2026 года количество отелей увеличилось на 12 объектов — с 360 до 372, что составило 3,3%. К такому выводу пришли аналитики AVG Недвижимость, изучавшие динамику в 16 крупных городах России. Показатель рос на каждом из исследованных этапов: в июне в городе насчитывалось 363 отеля, к августу их число выросло еще на девять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Краснодар показал более высокую динамику по сравнению с Ростовом-на-Дону и Волгоградом. В Ростове-на-Дону количество отелей за четыре месяца увеличилось с 398 до 410 (также на 12, но относительный прирост составил 3%), в Волгограде — с 228 до 234 (на шесть, или 2,6%). При этом Краснодар стал единственным из трех южных городов, где количество отелей росло на каждом из этапов исследования.

В совокупности в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде число отелей увеличилось с 986 до 1016. Абсолютный прирост составил 30, относительный — 3%. Суммарная динамика трех южных городов оказалась примерно втрое выше средней по всей исследованной выборке.

Всего в 16 городах количество отелей с апреля по август выросло с 6644 до 6709 — на 65, или примерно на 1%. Девять городов завершили период ростом, шесть — снижением, в одном показатель остался на уровне апреля. Краснодар и Ростов-на-Дону вошли в число городов, давших заметный вклад в общий прирост: на них пришлось 24 из 65 дополнительных позиций (около 37% чистого увеличения).

Владелец агентства недвижимости «AVG Недвижимость» Анна Гусева отметила, что для Краснодара интересен не только прирост, но и его последовательность: показатель увеличивался в каждом из трех замеров. Аналогичная тенденция, по ее словам, прослеживается и в других крупных городах юга, хотя внутри периода динамика там была менее равномерной. В совокупности Краснодар, Ростов-на-Дону и Волгоград прибавили около 3% за четыре месяца против примерно 1% по всей выборке. Если тенденция сохранится в следующих замерах, можно будет говорить об устойчивом отличии южных городов от общей динамики.

Алина Зорина