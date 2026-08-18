Жителя Симферополя будут заочно судить за избиение подростка в 2015 году

В Симферополе местного жителя будут заочно судить за избиение несовершеннолетнего, совершенное 11 лет назад. Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и Севастополю завершено расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему в 2015 году (ч. 1 ст. 111 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По данным следствия, поздним вечером 5 июля 2015 года компания молодых людей праздновала день рождения. В ходе распития алкоголя между знакомыми произошел конфликт, в результате которого один из юношей нанес другому многочисленные телесные повреждения.

После совершения преступления фигурант скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. В настоящее время его местонахождение установлено — 32-летний мужчина находится за пределами Российской Федерации. Ему заочно предъявлено обвинение.

Следствием собраны достаточные доказательства вины обвиняемого. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Алина Зорина