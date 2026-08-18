В аэропорту Краснодара сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на работу аэропорта Краснодара, введенные для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сняты. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Авиакомпании проинформируют пассажиров об изменениях в расписании по контактам, указанным при бронировании. Актуальную информацию о времени вылета рекомендуется отслеживать на онлайн-табло аэропорта, табло в залах обслуживания, а также по аудиооповещениям в терминалах.

Ограничения на полеты ввели утром 18 августа, около 08:08 по московскому времени.

По данным Минобороны РФ, над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 791 БПЛА в течение прошедшей ночи. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина