С пляжа в Севастополе эвакуировали людей после падения БПЛА в море

После падения беспилотника в акваторию Черного моря с пляжа в Севастополе эвакуировали людей. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

«К пляжу в районе Парка Победы прибило БПЛА. Беспилотник предварительно с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь»,— заявил губернатор Севастополя.

В данный момент территория пляжа оцеплена, все посетители эвакуированы. Специалисты будут проводить подрыв беспилотника на месте с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Жителей и гостей города просят не пугаться при громком звуке.

Ранее сообщалось, что над территорией Севастополя в течение прошедшей ночи ликвидировали 19 беспилотников. Люди в результате атак не пострадали.

По информации Минобороны РФ, над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 791 БПЛА. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина