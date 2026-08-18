С пляжа в Севастополе эвакуировали людей после падения БПЛА в море
После падения беспилотника в акваторию Черного моря с пляжа в Севастополе эвакуировали людей. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ
«К пляжу в районе Парка Победы прибило БПЛА. Беспилотник предварительно с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь»,— заявил губернатор Севастополя.
В данный момент территория пляжа оцеплена, все посетители эвакуированы. Специалисты будут проводить подрыв беспилотника на месте с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Жителей и гостей города просят не пугаться при громком звуке.
Ранее сообщалось, что над территорией Севастополя в течение прошедшей ночи ликвидировали 19 беспилотников. Люди в результате атак не пострадали.
По информации Минобороны РФ, над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 791 БПЛА. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.