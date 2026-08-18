В Краснодаре утром 18 августа работают 70 АЗС

По состоянию на утро 18 августа на территории Краснодара работают 70 автозаправочных станций. В течение дня ситуация может меняться, сообщает МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

АИ-92 есть в наличии на 39 АЗС, АИ-95 — на 32 станциях, АИ-100 — на трех заправках, а дизельное топливо — на 66 АЗС. Еще 36 станций временно не отпускают топливо, а девять объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Работающие заправки находятся на следующих улицах: в сети АЗС «Роснефть»: трасса Краснодар—Кропоткин по направлению из Краснодара в хутор Ленина, Уральская, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, возле станицы Елизаветинской, Кубанская набережная, Крупской; в сети АЗС «Лукойл»: возле станицы Старокорсунской, Дзержинского, Ростовское шоссе, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Коммунаров, Ставропольская; в сети АЗС «Газпром»: Мачуги, Крупской, Ейское шоссе; в сети АЗС «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар—Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар—Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская; в сети АЗС Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Селезнева, Уральская, Дзержинского, Ростовское шоссе, Пластунская; в сети АЗС «Татнефть» на Ростовском шоссе; в сети АЗС «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе; в сети АЗС Teboil: Московская, Красных Партизан, Новороссийская; в сети АЗС «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Восточный обход, Ростовское шоссе; в сети АЗС Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан; в сети АЗС «КТК» на Александра Покрышкина; в сети АЗС «Ирбис» на Степана Разина; в сети АЗС PNB: Монтажников, Шевченко; в сети АЗС «Сивнефть» на Уральской; в сети АЗС «ЮНК» на Российской; в сети АЗС «ОПТИ» на Красных Партизан; в сети АЗС Petrol на 70-летия Октября.

На ряде автозаправочных станций Краснодара по решению собственников введены ограничения — топливо отпускается только в баки.

Алина Зорина