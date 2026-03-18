Красноярский писатель и участник СВО заявился на праймериз единороссов

Писатель Валерий Терентьев (творческий псевдоним — Андрей Черный) подал заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы РФ. Он намерен бороться за мандат в Красноярском одномандатном округе №58.

Претендент указал, что участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике и в Донбассе. «Как и положено порядочному человеку, сидел на скамье подсудимых в 2015—2018 гг. по сфабрикованному уголовному делу за участие в войне на Донбассе в 2014 г. на стороне ополчения в своем отпуске: ч. 1 ст. 291.2 УК РФ “взятка 1 000 (тысяча) рублей”»,— говорится также в его анкете с обозначением «участник СВО».

Как писал «Ъ», по версии следствия, в декабре 2015 года майор Валерий Терентьев, служивший начальником отряда исправительной колонии №5 главного управления ФСИН по Красноярскому краю, за 1 тыс. руб. согласился передать для осужденного 3G-модем.

В настоящее время Красноярский одномандатный округ в Госдуме РФ представляет единоросс Юрий Швыткин.

