Из-за ситуации на рынке отменена «Ярмарка недвижимости» в Санкт-Петербурге

Организатор выставок «Ярмарка недвижимости» и «Строим загородный дом» ООО «Форум “Ярмарка недвижимости”» отменил данные мероприятия, запланированные на 4-6 сентября в петербургском «Экспофоруме». «Ярмарка недвижимости» — одна из старейших отраслевых выставок в Санкт-Петербурге в сфере недвижимости. Причинами отмены руководство компании называет внешние факторы, в том числе рыночную конъюнктуру и уровень деловой активности в данной сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Ярмарка недвижимости» проводилась в Петербурге с 2000-го года дважды в год — весной и осенью

Фото: Евгений Лисицын / Коммерсантъ «Ярмарка недвижимости» проводилась в Петербурге с 2000-го года дважды в год — весной и осенью

Фото: Евгений Лисицын / Коммерсантъ

«С учетом сложившейся ситуации проведение мероприятия в заявленные даты не позволит в полной мере обеспечить ожидаемый уровень представительства, делового содержания и практической ценности проекта для всех сторон. Сроки проведения последующего мероприятия в настоящий момент не определены. При появлении обновленной информации оргкомитет своевременно уведомит всех заинтересованных участников и партнеров»,— говорится в сообщении на сайте «Ярмарки недвижимости». От комментариев в компании-организаторе отказались.

«Ярмарка недвижимости» проводилась в Петербурге с 2000-го года дважды в год — весной и осенью. До 2014 года ярмарка проходила в Ленэкспо. В марте текущего года мероприятие состоялось и собрало, по данным организатора, более 18 тыс. посетителей.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал об изменениях в руководстве Жилищного конгресса. Подробнее об актуальности отраслевых мероприятий в сфере строительства и недвижимости — в материале «Международный и Всероссийский жилищные конгрессы сменили руководство».

Александра Тен