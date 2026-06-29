Международный и Всероссийский жилищные конгрессы сменили руководство

Вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) Павел Гончаров стал генеральным директором ООО «Экспо Тайм» — организатора Международного жилищного конгресса и Всероссийского жилищного конгресса, заметили в редакции «Ъ Северо-Запад» в сведениях ЕГРЮЛ. Бывший руководитель компании Владимир Николаев и крупнейший акционер «Экспо Тайм» Владимир Гаврильчук подтвердили изданию назначение господина Гончарова и опровергли слухи о выходе господина Николаева из состава учредителей. Участники рынка недвижимости и медиа признают, что формат классических выставок недвижимости сейчас уже не настолько эффективен, но возможность обсуждать ключевые вопросы и получать по ним обратную связь на отраслевых мероприятиях с участием бизнеса и власти сохраняет актуальность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) Павел Гончаров

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) Павел Гончаров

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно данным ЕРГЮЛ, Павел Гончаров был назначен новым генеральным директором ООО «Экспо Тайм» с 29 мая 2026 года и сменил на этом посту Владимира Николаева. Господин Гончаров не ответил на звонки и сообщения редакции. Господин Николаев подтвердил изданию назначение вице-президента РГУД руководителем Жилищного конгресса. «Давно искал себе замену на операционное управление конгрессом и наконец нашел достойного человека. Но я остаюсь председателем оргкомитета конгресса»,— сказал «Ъ Северо-Запад» господин Николаев. Вскоре после запросов редакции на сайте Жилищного конгресса появилась новость о назначении Павла Гончарова управляющим партнером ООО «Экспо Тайм».

Кроме новости о смене руководства, у редакции была информация о возможной продаже доли Владимира Николаева в юрлице — организаторе Жилконгресса и выходе из его состава акционеров. Эти сведения господин Николаев не подтвердил. Основной акционер ООО «Экспо Тайм», генеральный директор и совладелец УК «Адвекс» Владимир Гаврильчук (владеет 80% в уставном капитале «Экспо Тайм») также опроверг слухи. «Старые кони остаются в строю, просто мы привлекли к руководству конгрессом молодую кровь и свежий взгляд на его дальнейшее развитие»,— объяснил господин Гаврильчук. Таким образом, у господина Николаева остается 10% в ООО «Экспо Тайм». Оставшиеся 10% по-прежнему находятся у Игоря Келима, совладельца УК «Бюллетень недвижимости», следует из сведений ЕГРЮЛ.

По словам Евгения Бескровного, коммерческого директора LAR Development (входит в ГК «Запстрой»), такие форумы, как Всероссийский жилищный конгресс и «Движение», остаются эффективной площадкой для девелоперов: «Да, там нет покупателей, зато есть профессионалы рынка. Конгресс помогает повысить узнаваемость бренда (особенно если речь идет о выступлении в качестве спикера), обмениваться опытом и находить новые идеи для развития бизнеса». По мнению игрока рынка жилой недвижимости, Жилконгресс и «Движение» дополняют друг друга: первый ориентирован на аналитику, кейсы и профессиональную экспертизу, второй — на неформальное общение и развитие деловых контактов.

Коммерческий директор ГК «ПСК» Сергей Софронов тоже думает, что формат классической выставки недвижимости с макетами многоквартирных домов и кварталов и представителями отделов продаж сейчас не настолько эффективен, как это было лет семь-восемь лет назад. «Маркетинговые активности и привлечение внимания конечного потребителя к жилой недвижимости показывают большую эффективность и намного легче анализируются в диджитал-среде. Но в тоже время такого рода события создают возможность концентрированного отраслевого диалога, обмена мнениями и опытом, получения обратной связи. В случаях когда есть представительство и органов власти, и бизнеса»,— считает девелопер.

Мария Бочко, PR-директор коммуникационного агентства Setevie, убеждена, что площадки для живых встреч вроде Всероссийского жилищного конгресса — главный инструмент «очеловечивания» бизнеса. «В недвижимости "прокачка" личного бренда топ-менеджеров важна чуть ли не больше, чем в других отраслях — особенно в ситуации перегретого рынка. Публичные выступления на форумах и конференциях мгновенно выводят спикеров в статус экспертов, формируя вокруг компании мощное информационное поле. Этот репутационный капитал затем напрямую конвертируется в доверие агентов, покупателей, инвесторов и партнеров»,— заключает эксперт медиарынка.

Александра Тен