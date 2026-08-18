Кассация изменила приговор осужденным за похищение человека шести ростовчанам

Четвертый кассационный суд пересмотрел приговоры шести жителям Ростова-на-Дону, осужденных за разбой, похищение человека и самоуправство с применением насилия. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Суд установил, что мартовской ночью в 2023 году группа напала на улице на мужчину, избила его и похитила имущество на сумму около 120 тыс. руб. Затем потерпевшего вывезли в заранее подготовленное место, удерживали до утра и под принуждением заставили перевести через мобильное приложение свыше 130 тыс. руб. На следующий день часть участников группы сопроводила потерпевшего в банк, чтобы снять оставшиеся средства с его карты, однако была задержана.

Из материалов дела следует, что между потерпевшим и одним из нападавших был долговой конфликт. По просьбе знакомого потерпевший оформил на себя банковскую карту и передал ее в пользование. Когда на счет поступили 1,7 млн руб., владелец карты заблокировал доступ к средствам и распорядился ими самостоятельно, сославшись на то, что ему не выплатили обещанную 1 тыс. руб. за услугу. В связи с этим в отношении него было возбуждено уголовное дело о хищении.

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону признал всех шестерых виновными в похищении человека и самоуправстве, троих — дополнительно в разбое, единственную женщину в группе — в грабеже. Назначенные сроки составили от 3 лет 2 месяцев в колонии общего режима до 5 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Ростовский областной суд ужесточил наказание пятерым участникам, определив им от 6 до 7,5 лет лишения свободы.

Осужденные и их адвокаты оспорили приговор в кассационном порядке, указав на недостаточность доказательств и противоречия в материалах дела. Женщина настаивала на ошибочности признания ее соисполнительницей – эту позицию поддержал и потерпевший.

Кассационный суд переквалифицировал разбой и похищение человека в одно преступление — похищение, установив, что при нападении умысла на хищение чужого имущества у осужденных не было: их действия были направлены на возврат средств, которые они считали принадлежащими одному из участников группы. В итоге наказание было снижено и составило от 5 лет 1 месяца до 6,5 лет лишения свободы.

Константин Соловьев