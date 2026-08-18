В аэропорту Сочи введены ограничения на прием и выпуск рейсов

В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на работу аэропорта Сочи на фоне объявленной угрозы атаки БПЛА в городе. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Службы аэропорта находятся в готовности к возобновлению работы после снятия ограничений. Авиакомпании проинформируют пассажиров обо всех изменениях в расписании.

Пассажиров призывают не занимать сиденья вещами и багажом, а также уступать места тем, кому сложнее стоять. В терминале продолжает работу бесплатная комната матери и ребенка, у санузлов установлены фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

Актуальная информация о рейсах доступна на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта, на сайтах авиакомпаний, а также по громкой связи в здании аэровокзала.

Подобные ограничения в аэропорту Сочи вводились в ночь на 18 августа.

Алина Зорина