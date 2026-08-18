Верховный суд Дагестана обязал отремонтировать дороги в Сергокалинском районе

Верховный суд Дагестана удовлетворил иск прокуратуры о ремонте дорог в Сергокалинском районе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Правоохранители установили, что на участках трассы Леваши-Сергокала (с 29 по 36 км) и Манас-Сергокала-Первомайское (с 39 по 58 км) имеются выбоины, занижение обочин и отсутствует разметка. Прокуратура направила в Советский районный суд Махачкалы иск в интересах неопределенного круга лиц с требованием привести капитальный ремонт дороги. Однако инстанция в удовлетворении заявленных требований отказала.

Прокуратура района обжаловала это решение, подав апелляционное представление. Верховный суд Республики Дагестан рассмотрел его и удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Константин Соловьев