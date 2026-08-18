За ночь над Севастополем сбили девять БПЛА

В течение прошедшей ночи над территорией Севастополя ликвидировали девять беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, в течение прошедшей ночи военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили две атаки БПЛА со стороны ВСУ. В результате нейтрализации беспилотных летательных аппаратов никто не пострадал.

К 06:30 мск спасательная служба Севастополя зафиксировала информацию о четырех возгораниях травы в разных районах города.

«Напоминаю, если вы обнаружили обломки или целый БПЛА, то не подходите к таким находкам, а сразу звоните в 112. Доверяйте только официальной информации»,— отметил Михаил Развожаев.

Алина Зорина