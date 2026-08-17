В Ирбите река Ница после паводка вернулась в свое русло

Река Ница вернулась в свое русло, сообщил в соцсетях глава Ирбита Николай Юдин. По данным гидропоста УГМС, утром 17 августа уровень воды составил 544 см.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница «ВКонтакте» Николая Юдина Фото: Страница «ВКонтакте» Николая Юдина

«Динамика снижения уровня воды в Нице несколько снизилась, но и опасности сегодня река уже не представляет»,— отметил Николай Юдин.

Пик паводка в Ирбите пришелся на середину июля. Уровень воды в Нице достиг 845 см — это более чем на метр выше отметки опасного гидрологического явления. За период паводка в городе были подтоплены 273 приусадебных участка и 205 жилых домов.

Одной из основных задач остается восстановление домов, пострадавших от паводка. Николай Юдин на неделе планирует обсудить с министром строительства Свердловской области Григорием Сургановым дальнейшую помощь ирбитчанам в проведении капитального ремонта.

«Говорил уже неоднократно: в администрации Ирбита на сегодняшний день нет специалистов, обладающих компетенциями по оценке ущерба, нанесенного конструктиву домов в результате затопления. Поэтому все поступающие к нам обращения по этой теме мы перенаправляем в министерство строительства Свердловской области»,— пояснил глава города.

Единовременная материальная помощь уже перечислена 653 заявителям. Общая сумма выплат составила почти 9,8 млн руб. Начались и выплаты за утрату предметов первой необходимости. Первые средства получили 33 заявителя — всего им перечислено более 3 млн руб. Прием заявлений, оценка ущерба и выплаты продолжаются.

Ранее затопленные территории сейчас приводят в порядок волонтеры. Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев передал в Ирбит оборудование для откачки воды и просушки помещений: мотопомпы, тепловые пушки, специальные рукава, инструменты и комплектующие, а также спецодежду и антисептики.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер ранее поднимал с руководителем Федерального агентства водных ресурсов Дмитрием Кирилловым вопрос о расчистке русла Ницы. По итогам встречи были определены участки для работ и возможность углубления дна для увеличения пропускной способности реки. Работы планируют начать в августе—сентябре и завершить после весеннего паводка следующего года. По словам губернатора, последний раз такие работы проводились 32 года назад.

Олеся Рыжкова