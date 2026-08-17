Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ирбите река Ница после паводка вернулась в свое русло

Река Ница вернулась в свое русло, сообщил в соцсетях глава Ирбита Николай Юдин. По данным гидропоста УГМС, утром 17 августа уровень воды составил 544 см.

Фото: Страница «ВКонтакте» Николая Юдина

Фото: Страница «ВКонтакте» Николая Юдина

«Динамика снижения уровня воды в Нице несколько снизилась, но и опасности сегодня река уже не представляет»,— отметил Николай Юдин.

Пик паводка в Ирбите пришелся на середину июля. Уровень воды в Нице достиг 845 см — это более чем на метр выше отметки опасного гидрологического явления. За период паводка в городе были подтоплены 273 приусадебных участка и 205 жилых домов.

Одной из основных задач остается восстановление домов, пострадавших от паводка. Николай Юдин на неделе планирует обсудить с министром строительства Свердловской области Григорием Сургановым дальнейшую помощь ирбитчанам в проведении капитального ремонта.

«Говорил уже неоднократно: в администрации Ирбита на сегодняшний день нет специалистов, обладающих компетенциями по оценке ущерба, нанесенного конструктиву домов в результате затопления. Поэтому все поступающие к нам обращения по этой теме мы перенаправляем в министерство строительства Свердловской области»,— пояснил глава города.

Единовременная материальная помощь уже перечислена 653 заявителям. Общая сумма выплат составила почти 9,8 млн руб. Начались и выплаты за утрату предметов первой необходимости. Первые средства получили 33 заявителя — всего им перечислено более 3 млн руб. Прием заявлений, оценка ущерба и выплаты продолжаются.

Ранее затопленные территории сейчас приводят в порядок волонтеры. Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев передал в Ирбит оборудование для откачки воды и просушки помещений: мотопомпы, тепловые пушки, специальные рукава, инструменты и комплектующие, а также спецодежду и антисептики.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер ранее поднимал с руководителем Федерального агентства водных ресурсов Дмитрием Кирилловым вопрос о расчистке русла Ницы. По итогам встречи были определены участки для работ и возможность углубления дна для увеличения пропускной способности реки. Работы планируют начать в августе—сентябре и завершить после весеннего паводка следующего года. По словам губернатора, последний раз такие работы проводились 32 года назад.

Олеся Рыжкова

Фотогалерея

Ница накрыла волнами

Предыдущая фотография
Эвакуация пенсионерки из затопленного дома в Ирбите. Активисты волонтерского центра Алексея Вихарева работали в гидрокостюмах и на плечах выносили женщину.

Эвакуация пенсионерки из затопленного дома в Ирбите. Активисты волонтерского центра Алексея Вихарева работали в гидрокостюмах и на плечах выносили женщину.

Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева / Telegram

Уровень реки Ница в Ирбите поднялся до рекордных 841 см. Затоплено 226 придомовых территорий, 165 жилых домов и дач.

Уровень реки Ница в Ирбите поднялся до рекордных 841 см. Затоплено 226 придомовых территорий, 165 жилых домов и дач.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

С 14 июля в городе действует режим чрезвычайной ситуации. Ранее ЧС был введен в Ирбитском муниципальном образовании, в который входят населенные пункты вокруг Ирбита.

С 14 июля в городе действует режим чрезвычайной ситуации. Ранее ЧС был введен в Ирбитском муниципальном образовании, в который входят населенные пункты вокруг Ирбита.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Из-за затопления перекрыты многие пути к Ирбиту, в том числе с деревней Дубская, Зайково.

Из-за затопления перекрыты многие пути к Ирбиту, в том числе с деревней Дубская, Зайково.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

По словам очевидцев, вода уже подошла к двум местным предприятиям города — Ирбитскому молочному заводу и Ирбитскому химико-фармацевтическому заводу. Они продолжают работать.

По словам очевидцев, вода уже подошла к двум местным предприятиям города — Ирбитскому молочному заводу и Ирбитскому химико-фармацевтическому заводу. Они продолжают работать.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Город всегда был в опасной зоне затопления из-за своего расположения: реки Ирбит и Ница опоясывают его с двух сторон.

Город всегда был в опасной зоне затопления из-за своего расположения: реки Ирбит и Ница опоясывают его с двух сторон.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Цены на такси в город из Екатеринбурга выросли с 4 тыс. до 10 тыс. руб. Часть дорог ушла под воду.

Цены на такси в город из Екатеринбурга выросли с 4 тыс. до 10 тыс. руб. Часть дорог ушла под воду.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Вид на затопленный город с вертолета. В городе и близлежащих поселениях развернуты пункты временного размещения.

Вид на затопленный город с вертолета. В городе и близлежащих поселениях развернуты пункты временного размещения.

Фото: Страница «ВКонтакте» Николая Юдина

Вода из реки Ницы заходит на участки, дворы, огороды, заливает поленья дров, которые люди готовили к зиме.

Вода из реки Ницы заходит на участки, дворы, огороды, заливает поленья дров, которые люди готовили к зиме.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Часть опрошенных жителей не торопятся покидать свои хозяйства, и надеются, что стихия обойдет их стороной.

Часть опрошенных жителей не торопятся покидать свои хозяйства, и надеются, что стихия обойдет их стороной.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Накануне губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что поручил министру природных ресурсов и экологии включить в план расчистку около 7 км русла реки Ницы в районе Ирбита. Последний раз такие работы проводили 32 года назад.

Накануне губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что поручил министру природных ресурсов и экологии включить в план расчистку около 7 км русла реки Ницы в районе Ирбита. Последний раз такие работы проводили 32 года назад.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Спасатели и волонтеры продолжают эвакуировать жителей.

Спасатели и волонтеры продолжают эвакуировать жителей.

Фото: кадр из видео МЧС Свердловской области

Следующая фотография
1 / 12

Эвакуация пенсионерки из затопленного дома в Ирбите. Активисты волонтерского центра Алексея Вихарева работали в гидрокостюмах и на плечах выносили женщину.

Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева / Telegram

Уровень реки Ница в Ирбите поднялся до рекордных 841 см. Затоплено 226 придомовых территорий, 165 жилых домов и дач.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

С 14 июля в городе действует режим чрезвычайной ситуации. Ранее ЧС был введен в Ирбитском муниципальном образовании, в который входят населенные пункты вокруг Ирбита.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Из-за затопления перекрыты многие пути к Ирбиту, в том числе с деревней Дубская, Зайково.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

По словам очевидцев, вода уже подошла к двум местным предприятиям города — Ирбитскому молочному заводу и Ирбитскому химико-фармацевтическому заводу. Они продолжают работать.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Город всегда был в опасной зоне затопления из-за своего расположения: реки Ирбит и Ница опоясывают его с двух сторон.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Цены на такси в город из Екатеринбурга выросли с 4 тыс. до 10 тыс. руб. Часть дорог ушла под воду.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Вид на затопленный город с вертолета. В городе и близлежащих поселениях развернуты пункты временного размещения.

Фото: Страница «ВКонтакте» Николая Юдина

Вода из реки Ницы заходит на участки, дворы, огороды, заливает поленья дров, которые люди готовили к зиме.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Часть опрошенных жителей не торопятся покидать свои хозяйства, и надеются, что стихия обойдет их стороной.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Накануне губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что поручил министру природных ресурсов и экологии включить в план расчистку около 7 км русла реки Ницы в районе Ирбита. Последний раз такие работы проводили 32 года назад.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Спасатели и волонтеры продолжают эвакуировать жителей.

Фото: кадр из видео МЧС Свердловской области

Смотреть

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд