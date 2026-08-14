Пострадавшим от паводка в Ирбите выплатили 9,5 млн рублей

В Ирбите (Свердловская область) за три недели 636 жителей, пострадавших от паводка, получили единовременную материальную помощь в размере 15 тыс. руб. Общая сумма выплат составила 9,54 млн руб. Об этом сообщил глава города Николай Юдин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Всего в администрацию поступило 1318 заявлений на эту выплату, по части из них отказано — адреса заявителей не находятся в зоне ЧС.

«Параллельно специалистами администрации принято 460 заявлений на выплату материальной помощи в связи с утратой предметов первой необходимости. Для установления суммы выплаты обследование домовладений профильными комиссиями проведено по 267 адресам. За вчерашний день средства уже перечислены 21 заявителю на общую сумму 2 млн 175 тыс. руб.»,— сообщил господин Юдин.

В середине июля Ирбит пережил сильнейший паводок. Уровень воды в реке Нице, которая проходит вокруг города, поднялся до 841 см. Это превышает максимальные значения почти всех наводнений, которые ранее были зафиксированы в городе. В результате вода затопила более 200 придомовых территорий, 165 жилых домов и дачных участков. С 14 июля в Ирбите действует режим чрезвычайной ситуации.

Подробнее об этом в материале — «Сверх Ницы»

Полина Бабинцева