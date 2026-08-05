Паслер обсудил с главой Росводресурсов план по расчистке русел уральских рек

Губернатор Свердловской области Денис Паслер и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов обсудили план по расчистке русел рек Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Свердловской области Денис Паслер (слева) и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов (справа)

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Губернатор Свердловской области Денис Паслер (слева) и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов (справа)

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В рамках рабочей поездки на Средний Урал Дмитрий Кириллов провел обследование участка реки Ница в границах Ирбита, чтобы наметить дальнейшие шаги по мониторингу и управлению водными ресурсами.

«Определены участки русла реки Ницы для расчистки, возможно, потребуется углубление дна. Это необходимо, чтобы увеличить пропускную способность и избежать заторов во время прохождения паводка. Планируем начать работы в августе-сентябре и завершить в следующем году после прохождения весеннего паводка»,— сообщил Денис Паслер.

В дальнейшем расчистка продолжится на реках в других муниципалитетах. Губернатор также подчеркнул, что с учетом прогнозов синоптиков в Свердловской области продолжается мониторинг гидрологической обстановки.

Ранее сообщалось, что русло реки Ница расчистят впервые за 32 года.

Полина Бабинцева