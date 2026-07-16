Дотекло до заводов

Уровень реки Ница в Ирбите (Свердловская область) поднялся до рекордных 841 см. В городе, где уже действует режим ЧС, затопило 226 придомовых территорий, 165 жилых домов и дач. Вода дошла до молочного и химико-фармацевтического заводов, но они продолжают работать. Местные жители, с которыми пообщался корреспондент «Ъ», тоже не торопятся покидать свои дома. При этом синоптики прогнозируют ливни в ближайшие дни.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ситуация в Ирбите во время наводнения

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Ирбите (Свердловская область) река Ница поднялась до рекордных 841 см — такие показатели фиксировали только в прошлом веке. Город всегда был в опасной зоне затопления из-за своего расположения: реки Ирбит и Ница опоясывают его с двух сторон. Уже несколько дней вода из реки Ницы подтапливает близлежащие к ней дома в Ирбите, заходит на участки, дворы, огороды, заливает поленья дров, которые люди готовили к зиме. Из-за затопления перекрыты многие пути к Ирбиту, в том числе с деревней Дубская, Зайково. Цены на такси в город из Екатеринбурга выросли с 4 тыс. до 10 тыс. рублей.

С 14 июля в городе действует режим чрезвычайной ситуации. Ранее ЧС был введен в Ирбитском муниципальном образовании, в который входят населенные пункты вокруг Ирбита. В городе и близлежащих поселениях развернуты пункты временного размещения (ПВР) — на лыжной базе в Сосновой роще, в деревне Фомина, селах Килачевское, Горки и поселке Зайково. По последним данным МЧС России, там находятся 88 человек, в том числе 32 ребенка.

Корреспондент «Ъ-Урал» прошелся по затопленным улицам Ирбита. Часть опрошенных жителей не торопятся покидать свои хозяйства, и надеются, что стихия обойдет их стороной. Другая – готовится к встрече с ней, объединив усилия. К примеру, соседи многоэтажного дома по улице Карла Маркса (в пяти минутах ходьбы от Ницы) проделали в туалете общежития дыру, чтобы проложить путь из досок на сухой участок улицы. Бытовую технику и мебель из квартир первого этажа переносили к жителям повыше.

Горожане делились, что недовольны работой управляющих компаний, ответственных за дома вблизи реки. По их словам, никакой помощи им не оказывают, и они вынуждены справляться с последствиями затопления самостоятельно.

Продуктовые полки в магазинах города полупустые. Как рассказали сотрудники маркетов, грузовые машины стали доставлять товар реже обычного – они вынуждены ехать по объездным дорогам из-за затопленных участков трасс. Цены на необходимые в этих условиях товары выросли в разы — к примеру, резиновые сапоги раньше стоили около 1,7 тыс. руб., теперь — 5 тыс. руб.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ситуация в Ирбите во время наводнения

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам очевидцев, вода уже подошла к двум важнейшим предприятием города — Ирбитскому молочному заводу (ИМЗ) и Ирбитскому химико-фармацевтическому заводу (ИФЗ). Они продолжили деятельность, несмотря на наводнение. На ИФЗ сотрудники перетаскивают мешки с песком, чтобы вода не зашла в цехи. На ИМЗ затопило производственную площадку, где содержатся 3,5 тыс. голов крупного скота. Часть животных перевезли в другое место.

Вода дошла до границ местного кладбища и следственного изолятора, которые находятся на возвышении.

В Ирбите работают 50 сотрудников МЧС и несколько волонтерских отрядов, в том числе «РМК Поиск», развозящие гуманитарную помощь. В четверг, 16 июля, было отправлено 19 тонн груза для Ирбитского района. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что направил в Свердловскую область 48 водоналивных дамб, которые позволяют обеспечить защиту периметра протяженностью 1,2 км.

Прокуратура Свердловской области развернула в Ирбите мобильную приемную, куда жители обращаются по вопросам оценки ущерба и порядка выплат. «Всем даны разъяснения, по каждому факту организованы надзорные мероприятия»,— сообщили там. Кроме того, сотрудники надзорного ведомства проверяют условия в ПВР, в том числе на предмет обеспечения пострадавших водой и едой.

Местные депутаты рассказали «Ъ-Урал», что информируют избирателей об алгоритме получения выплат. Они также предложили отменить в этом году Ирбитскую ярмарку, которая должна пройти в августе. Это одна из старейших ярмарок в России, проводится с 1643 года. В этом году на ней должен выступить Олег Газманов.

По прогнозам МЧС, 17 июля в регионе продолжатся сильные дожди и ливни.

Артем Путилов, Екатеринбург