Русло реки Ница в свердловском Ирбите расчистят впервые за 32 года

Русло реки Ница расчистят впервые за 32 года, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Поручил министру природных ресурсов и экологии включить в план расчистку около 7 км русла реки Ницы в районе города Ирбита»,— сообщил губернатор.

Глава региона добавил, что поручил министру строительства и развития инфраструктуры организовать подготовку документов для получения выплат по утрате жилья или на капитальный ремонт. «Процесс был эффективно настроен в Кушве, и уже завтра люди, чье жилье пострадало от урагана, получат сертификаты на новое жилье. Аналогично должно быть во всех муниципалитетах, где люди имеют право на выплаты»,— отметил губернатор.

По словам Дениса Паслера, во многих территориях ситуация с паводками постепенно стабилизируется: вода отступает в Ирбитском городском округе, Алапаевске, Реже, Талице, Камышловском городском округе и Горноуральском муниципальном округе. Новых подтоплений не фиксируется.

Во всех пострадавших муниципалитетах начались восстановительные работы. «Первоочередные задачи: помощь жителям, чье жилье пострадало в результате паводка, сбор и вывоз мусора, восстановление дорог, дезинфекция территорий»,— подчеркнул господин Паслер.

Уровень реки Ница в Ирбите поднялся до рекордных 841 см. В городе, где уже действует режим ЧС, затопило 226 придомовых территорий, 165 жилых домов и дач. Вода дошла до молочного и химико-фармацевтического заводов, но они продолжают работать.

Подробнее об обстановке в Ирбите — в материале «Дотекло до заводов»

Полина Бабинцева