Над Крымом и другими регионами сбили 316 БПЛА

Над территориями Республики Крым и других регионов России ликвидировали 316 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 17 августа. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что над территорией города ликвидировали 10 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших и погибших в результате атаки нет. По данным спасательной службы Севастополя, зафиксирована информация о точечном повреждении фасада одного из частных домов, расположенных на Северной стороне, и автомобиля в центре города.

Алина Зорина