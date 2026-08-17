Жителей Севастополя предупредили о проведении стрельб

Жителей и гостей Севастополя предупредили о проведении учебных стрельб на территории города вечером 17 августа. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

По его словам, проведение учебных стрельб запланировано до 22:00. В районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС. Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.

«Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее», — отметил глава Севастополя.

Ранее Михаил Развожаев сообщал, что над территорией города ликвидировали 10 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших и погибших в результате атаки нет. По данным спасательной службы Севастополя, зафиксирована информация о точечном повреждении фасада одного из частных домов, расположенных на Северной стороне, и автомобиля в центре города.

Алина Зорина