В Новороссийске объявлена угроза атаки БПЛА
На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
При включении сирен жителей и гостей города призвали не подходить к окнам и укрыться в комнатах без окон либо с окнами, не выходящими на море. Для этого подходят коридор, ванная, туалет или кладовая.
Если сигнал застал на улице, следует спуститься в цокольный этаж ближайшего здания, подземный переход или на подземную парковку. Автомобиль и стены многоквартирных домов для укрытия использовать запрещено.
Рекомендовано сохранять спокойствие и находиться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы.