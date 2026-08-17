В Туапсинском округе линейки 1 сентября пройдут с усиленными мерами безопасности

В Туапсинском округе в День знаний торжественные линейки в школах пройдут в закрытых помещениях с сокращенным числом участников. Усиленные меры безопасности также коснутся предстоящих выборов 18–20 сентября, сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Сообщается, что в этом году за парты в Туапсинском округе впервые сядут более 1 тыс. первоклассников. В связи с этим 1 сентября рекомендовано провести в помещениях. Участниками линеек станут ученики 1-х, 4-х, 9-х и 11-х классов.

Накануне в образовательных учреждениях пройдут инструктажи для учащихся и педагогов. Полицейские проверят помещения и возьмут школы под охрану. К обеспечению порядка привлекут Росгвардию, казаков и народные дружины. У школ будут дежурить сотрудники ДПС. Кроме того, 18 и 19 августа все образовательные учреждения примут участие во всероссийских учениях по антитеррору.

Что касается выборов 18–20 сентября, на каждом избирательном участке будет организована проверка: где-то установят стационарные рамки, на других участках будут использовать ручные металлодетекторы. Все помещения для голосования оснащены видеонаблюдением. В случае внештатных ситуаций предусмотрены резервные стационарные пункты и условия для экстренной эвакуации.

Алина Зорина