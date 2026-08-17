В «Ростсельмаше» не планирует сокращений персонала в 2026 году

Ростовский производитель сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш» не намерен проводить сокращения персонала. Об этом генеральный директор компании Александр Виноградов сообщил на круглом столе по вопросам промышленности, который состоялся в «Ростсельмаше».

Кадровая ситуация на предприятии обострилась в 2024 году на фоне резкого снижения спроса на агротехнику. В 2025 году завод урезал инвестпрограмму и уменьшил часть штата из-за повышения ключевой ставки, сокращения господдержки и роста экспортных пошлин на зерно.

По данным «Ростсельмаша», в январе–апреле 2025 года производители сельхозтехники в целом снизили поставки конечным потребителям по сравнению с аналогичным периодом 2021 года: по зерноуборочным комбайнам — на 76%, по кормоуборочным комбайнам — на 49%, по тракторам с шарнирно-сочленённой рамой — на 48%.

«В этом году мы программ по сокращению кадров не предпринимали, максимально выровняли свой темп производства по этому году и в следующем точно так же планируем. Работаем планово, что позволяет нам не уменьшать резко количество персонала и не увеличивать, когда были всплески по выпуску сезонному. То есть достаточно равномерно. Нивелировали возможности флуктуации по текучести персонала», — заявил Виноградов.

По его словам, сейчас завод работает полную рабочую неделю. В сентябре запланирован ежегодный плановый отпуск, во время которого все сотрудники предприятия уйдут на отдых.

«Был определенный уровень текучести, но как такового сокращения у нас не было. Мы старались поддерживать персонал на прежнем уровне в надежде, что рынок восстановит свои показатели», — добавил глава компании.

Мария Хоперская