В Краснодаре к 1 сентября подготовят 47 школ и детсадов

В Краснодаре завершается подготовка к новому учебному году. В школы пойдут более 207 тыс. детей, включая почти 19 тыс. первоклассников. Капитальный ремонт проходит в 47 образовательных организациях, закуплены новые учебники, укомплектован педсостав, сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как отметил Евгений Наумов, в пяти учреждениях к началу учебного процесса за счет бюджетов разных уровней будут обновлены пищеблоки, большая часть работ уже выполнена. На особом контроле — санитарное состояние и освещение подходов к школам. На 407 участках дорог у школ залатали ямы, установили 22 «лежачих полицейских».

Специалисты продолжают наносить разметку, ведут обрезку деревьев и кустарников, чтобы ветки не закрывали знаки и светофоры.

С 1 сентября начнется школьный подвоз по 25 маршрутам, который охватит более 12 тыс. учащихся пригородных учреждений.

Алина Зорина