Своя школа, бассейн и парки: каким будет новый автономный квартал в Пятигорске

В поселке Джуца Предгорного округа Ставропольского края возводится жилой квартал «Лермонтов парк».

Фото: пресс-служба PARADE Development

Девелопер проекта, компания PARADE Development, реализует его в рамках концепции «город в городе» — одного из заметных трендов современного жилищного строительства.

Идея проста: на территории в 53 гектара формируется самодостаточная городская среда. Жителям не придется тратить время на поездки в школу, на тренировку или за повседневными покупками — необходимая инфраструктура будет доступна внутри квартала.

Проект включает современную школу на 1500 учеников, детский сад на 250 мест и физкультурно-оздоровительный центр с крытым бассейном. Дворы полностью освободят от машин — для них предусмотрены наземные и многоуровневые паркинги по внешнему периметру.

Освободившееся пространство отдадут под безопасные велодорожки, спортивные площадки, аллеи и зоны отдыха. На территории также появится торгово-развлекательный центр, а на первых этажах домов откроются супермаркеты, аптеки, кафе и другие сервисы.

«Лермонтов Парк» задуман как мини-город, в котором спокойная загородная жизнь сочетается с привычным уровнем городского комфорта. Решать повседневные вопросы здесь можно буквально во время неспешной прогулки.

«Главная ценность такого формата — создание самодостаточной экосистемы, в которой необходимая инфраструктура находится в шаговой доступности. Мы стремимся сформировать комфортную среду для жизни, работы и отдыха, объединяя жилую застройку, социальные объекты, сервисы и общественные пространства»,— отмечает коммерческий директор PARADE Development Тамара Коломийцева.

Благодаря такому подходу меняется не только повседневный уклад жителей, но и сама среда квартала: продуманные общественные зоны, парки и игровые площадки создадут условия для общения и будут способствовать формированию активного соседского сообщества.

С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

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