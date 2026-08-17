Спрос на технику «Ростсельмаша» увеличился на 20% за полгода

Спрос на сельхозтехнику группы компаний «Ростсельмаш» в первом полугодии 2026 года увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом журналистам сообщил генеральный директор «Ростсельмаш» Александр Виноградов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Хоперская Фото: Мария Хоперская

По его словам, несмотря на положительную динамику, объем реализации по-прежнему вдвое уступает сопоставимым периодам 2021–2022 годов.

«Много факторов накладывается, которые ограничивают продажи. Во-первых, это не сезон, в который мы входим. Во-вторых, дополнительные факторы, сложившиеся на рынке по стоимости и логистики зерна, по топливу и так далее», — пояснил спикер. С учетом экономической ситуации «Ростсельмаш» реализует технику по ценам 2024 года.

Весной 2025 года из-за низкого спроса предприятие переводило сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Сейчас на заводах группы действует пятидневный режим работы, сокращения персонала в ближайшей перспективе не планируются.

Мария Хоперская