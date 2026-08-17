В Сочи запустили чат-бот для проверки наличия топлива на АЗС

В Сочи начал работу чат-бот в мессенджере MAX, позволяющий в режиме онлайн узнать адреса автозаправочных станций и наличие на них топлива. Сервис запущен по поручению главы города Андрея Прошунина, сообщила пресс-служба администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«В сложившейся ситуации особенно важно обеспечить жителей и гостей Сочи оперативной информацией. Поручил запустить городской чат-бот на платформе МАХ, где в режиме онлайн можно узнать адреса автозаправочных станций и наличие на них топлива»,— заявил мэр.

По словам главы Сочи Андрея Прошунина, аналогичная информация в формате карты заправок размещена на главной странице сайта администрации. Сервисы работают в тестовом режиме, настройка может занять некоторое время.

По состоянию на 17 августа в Сочи работают 52 АЗС. Газ доступен на 14 станциях, АИ-95 — на 19, АИ-92 — на 18, дизельное топливо — на 37. Ситуация остается сложной, но контролируемой, отметил глава города.

Алина Зорина