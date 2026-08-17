Над Севастополем сбили 10 БПЛА

Над территорией Севастополя ликвидировали 10 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По его словам, сейчас военные в Севастополе, ПВО, а также мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ и сбили 10 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших и погибших в результате атаки нет.

По данным спасательной службы Севастополя, к этому часу зафиксирована информация о точечном повреждении фасада одного из частных домов, расположенных на Северной стороне, и автомобиля в центре города.

«Напоминаю, если вы обнаружили обломки или целый БПЛА, то не подходите к таким находкам, а сразу звоните в 112. Доверяйте только официальной информации»,— отметил Михаил Развожаев.

Алина Зорина