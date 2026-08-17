Из парков на вынос

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил исковое заявление МБУ «Краснодарские парки» и обязал ООО «Шеринг Групп» устранить препятствия в пользовании земельными участками краснодарских парков и демонтировать размещенные на них некапитальные объекты. Договоры заключались с правопредшественниками МБУ и давали право предпринимателям устанавливать на территории ряда краснодарских парков батутные комплексы, беседки для отдыха, пункты проката детских электромобилей и другие некапитальные объекты.

Фото: Маргарита Синкевич

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск МБУ «Краснодарские парки» к ООО «Шеринг Групп» и обязал компанию устранить препятствия в пользовании земельными участками на территориях городских парков, а также демонтировать некапитальные объекты: сборные бассейны, батутные комплексы, беседки для отдыха, пункты проката детских электромобилей и аналогичные сооружения. В случае неисполнения решения суда с ООО «Шеринг Групп» будет взыскиваться судебная неустойка в размере 50 тыс. руб. за каждый день просрочки.

Судом установлено, что спорные земельные участки в период с 2006 по 2016 годы были переданы администрацией Краснодара в аренду предшественникам МБУ «Краснодарские парки» — МУП «Центральный городской парк культуры и отдыха им. М. Горького», МУП «Парк им. 30-летия Победы», МУП «Аврора», МУП «ГПКИО Первомайский», МУП «Парки, инвестиции, туризм» и МУП «ГЦКиО Солнечный остров» — для эксплуатации парков «Городской сад», им. 30-летия Победы, «Чистяковская роща», «Рождественский» и «Солнечный остров». Срок договора истекает в 2055 году.

Впоследствии правопредшественники истца заключили договоры с рядом предпринимателей на размещение некапитальных развлекательных объектов, а те в свою очередь передали участки ООО «Шеринг Групп». Сторонами по договорам в итоге стали МБУ «Краснодарские парки» и ООО «Шеринг Групп».

Истец настаивал на том, что договоры аренды, заключенные между его правопредшественниками и администрацией города, являются недействительными (ничтожными) сделками, поскольку все земельные участки расположены в рекреационных зонах и относятся к территориям общего пользования, которые не могут передаваться в аренду,— иное нарушало бы права неограниченного круга лиц на беспрепятственное пользование этими территориями. Как следствие, ничтожными суд признал и договоры субаренды, заключенные правопредшественниками истца и ответчика.

По словам судебного эксперта группы Vetа Александра Терентьева, муниципалитет в лице МБУ «Краснодарские парки» требует у ООО «Шеринг Групп» освободить территорию городских парков Краснодара от имущества компании на основании того, что землю она занимает незаконно, поскольку подписанные ранее договоры аренды признаны недействительными, а земли парка имеют специальный публичный статус.

«Суд в данных обстоятельствах поддержал муниципальное учреждение, поскольку, согласно нормам ЗК РФ, общественные парки, скверы и сады предназначены для беспрепятственного пользования неограниченным кругом лиц. На таких землях нельзя устанавливать коммерческие объекты, которые ограничивают доступ граждан. Следовательно, сделка, нарушающая требования закона и при этом посягающая на публичные интересы, признается ничтожной с момента ее совершения, так как договоры аренды/пользования парковой землей под коммерческие цели изначально противоречили закону»,— поясняет юрист.

По его словам, администрация вправе подавать такой негаторный иск (иск об устранении препятствий в пользовании). Причем устранение препятствий, по общему правилу, осуществляется за счет того лица, которое выступало в качестве арендатора/землепользователя, а арендодатель/собственник еще и может взыскать астрент, то есть неустойку за каждый день просрочки демонтажа и неисполнения его требований.

«Ничего необычного в ситуации, в которой ранее заключенные договоры признаются ничтожными, нет. Чаще всего это является следствием выхода органов власти и самоуправления, а также отдельных чиновников за пределы своих полномочий. Проще говоря, очень часто ведомства и госслужащие даже не подозревают, что не имеют права заключать от лица государства или муниципального образования те или иные договоры. Часто это, например, бывает при выделении земельных участков, когда муниципальные чиновники принимают решения о приватизации земель, которые территориально находятся в границах муниципалитета, но де-юре относятся к федеральной собственности»,— отмечет Александр Терентьев.

Уровень контроля за соблюдением законодательства с каждым годом растет, особенно на волне развития реестров и электронного документооборота. Поскольку раньше контроль был ниже, соответственно, какие-то договоры не признавались ничтожными просто в силу того, что никого это не волновало. Но сохранение статуса-кво в такой ситуации гарантировать невозможно, поскольку договор изначально заключен с нарушениями, считает эксперт.

По мнению юриста, шансы на то, что «Шеринг Групп» удастся продолжить свою деятельность в парках в прежнем масштабе, выглядят мизерными.

Елена Рыжкова